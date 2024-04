Udienza generale 24 aprile Papa Francesco | le tre virtù indispensabili per la nostra vita

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’, come sempre, davanti a tantissimi fedeli accorsi ed arrivati in Piazza San Pietro per ascoltare le sue parole.non ha tralasciato nulla, anzi. Ha proposto una catechesi davvero particolare. Si è basato su quelle treche ciascuno di noi dovrebbe avere o, comunque, tenere sempre a mente nel proprio percorso ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Udienza Generale , Papa Francesco parla di giustizia e pace in Medio Oriente per cui scongiura un allargamento del conflitto Come di consueto, Papa Francesco ha tenuto l’ Udienza Generale del mercoledì. La catechesi del Santo Padre si è concentrata sul concetto di giustizia : “Tutti comprendiamo come ... (361magazine)

Il Santo Padre incentra la sua catechesi su una importantissima virtù che ciascuno di noi dovrebbe esercitare: la definisce “combattiva” e ci aiuta a comprenderne meglio il significato. L’abbraccio dei fedeli a Papa Francesco arrivati a San Pietro per partecipare all’ Udienza del mercoledì ... (lalucedimaria)

Papa Francesco , nell’ Udienza Generale di oggi, ha incentrato la sua catechesi sulla quarta virtù cardinale, da cui dipende molto del nostro vivere bene. Ha avuto luogo oggi, mercoledì 17 aprile 2024, l’ Udienza Generale del Papa in una piazza San Pietro piena di persone venute da tutto il mondo. Il ... (lalucedimaria)

papa: “La superbia è un veleno potente” - "La superbia è un veleno potente: ne basta una goccia per guastare tutta una vita improntata al bene": il papa in udienza generale ...interris

papa Francesco: "Chiediamo a Giovanni Paolo II il dono della pace" - Alla fine dell'Udienza generale di oggi il papa saluta in varie lingue i fedeli presenti in Piazza San Pietro. Nei saluti in lingua polacca ricorda il decimo anniversario dellacanonizzazione di San Gi ...acistampa

Il papa: Palestina e Israele siano due Stati liberi con buoni rapporti - Città del Vaticano, 24 apr. (askanews) – papa Francesco è tornato a pregare per la pace in Medio Oriente. Al termine dell’udienza generale, parlando a braccio, il pontefice ha ricordato come a Gaza si ...askanews