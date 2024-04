Tutto quello che bisogna sapere per proteggere una casa isolata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La maggiore disponibilità di spazio, l’assenza di vicini spesso fastidiosi, la possibilità di vivere a contatto con la natura e lontano dal caos cittadino sono altrettanti fattori che attraggono chi decide di abitare in una villa. Una scelta del genere implica però anche alcuni rischi, poiché proprio simili abitazioni presentano numerosi punti deboli, sopratper quanto riguarda il tempo a disposizione dei malintenzionati per agire indisturbati e senza nessuna fretta. Vi sono però alcuni preziosi suggerimenti che possono davvero fare la differenza in termini di sicurezza. Per quanto riguarda i rimedi “fai da te”, il fattore più importante consiste nel dare al malintenzionato l’impressione che la villa non rimanga mai disabitata, neppure per qualche ora. Proprio per questo motivo sarebbe buona norma lasciare sempre qualche luce accesa, non ...