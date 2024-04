Traffico Roma del 24-04-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna continuano gli spostamenti tra laFiumicino e la diramazioneSud situazione sul interna tra Boccea e Prenestina sul percorso laziale dell’autosole code a tratti perintenso ma anche per un incidente tra il bivio della A24 Colleferro per chi è diretto a Napoli sul tratto Urbano della A24 senza altri problemi continua a essere trafficato il percorso in uscita daa casa e lo stesso sulla tangenziale est direzione stadio e Sofia delle al Foro Italico gli spostamenti maggiori rimangono tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va San Giovanni sempre prudenza su via Salaria km 18 in prossimità della Tenuta Santa Colomba a causa di una precedente incidente con a mezzo pesante ...