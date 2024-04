Totò marchio registrato | pizzerie - ristoranti e bar devono cambiare nome? Cosa dice la sentenza

Il nome e l’immagine di Totò non potranno più essere utilizzati indiscriminatamente. La decisione arriva dagli eredi del principe che hanno pensato sia arrivato il momento di mettere ordine, di regolamentare l’utilizzo dell’immagine del principe poeta. «È una questione di rispetto per mio nonno ... (ilnapolista)

Antonio De’ Curtis in arte Totò è diventato un brand. Il tribunale di Torino ha dato nel 2023 la possibilità agli eredi di bloccare gli utilizzi clandestini del nome dell’attore e della sua celebre poesia ‘A livella, che racconta come di fronte alla morte siamo tutti uguali. «È una questione di ... (open.online)