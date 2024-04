Torturato con bastonate - pugni e bruciature La verità su Giulio Regeni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sul corpo disono state riscontrate «quasi tutte le torture messe in atto in Egitto e descritte, tra cui, calci, uso di mazze,». A dirlo in aula è stato il professore Vittorio Fineschi, specialista in medicina legale e consulente della procura di Roma, nel corso di una nuova udienza del processo sull'omicidio, il sequestro e le torture del ricercatore italiano. Fineschi, nel 2016, ha eseguito l'autopsia sul corpo di: «Gli accertamenti medico legali compiuti in Egitto sono stati sotto lo standard minimo - ha affermato rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco - quello che loro descrivono non è compatibile con ciò che abbiamo riscontrato noi. Gli accertamenti medico legali in Egitto sono stati incompleti e poco approfonditi». L'Egitto - ha ...