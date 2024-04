(Di mercoledì 24 aprile 2024)il detective Neville Parker (Ralf Little), protagonista diin13 con un nuovo, in onda stasera 24. La tredicesima stagione ha debuttato suquesto mese. Abbiamo ritrovato Parker ancora intento a risolvere nuovi casi nell’isola Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico. La stagione si è aperta con un bel colpo di scena. Il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) celebra 50 anni di servizio in Polizia, ma viene colpito da un misterioso assassino e si trova a combattere per la sua vita. Nel corso della stagione, Neville dovrà affrontare nuove indagini con la sua squadra: la morte di un’anziana donna ricoverata nella casa di cura locale, che viene trovata pugnalata con il suo stesso ferro da calza, l’avvelenamento di uno chef famoso ...

Torna il detective Neville Parker (Ralf Little), protagonista di Delitti in Paradiso 13 con un nuovo episodio , in onda stasera 10 aprile . La tredicesima stagione ha debuttato su Rai2 la scorsa settimana. Abbiamo ritrovato Parker ancora intento a risolvere nuovi casi nell’isola Saint Marie, uno ... (optimagazine)

Torna il detective Neville Parker (Ralf Little), protagonista di Delitti in Paradiso 13 con un nuovo episodio , in onda stasera 17 aprile . La tredicesima stagione ha debuttato su Rai2 due settimane fa. Abbiamo ritrovato Parker ancora intento a risolvere nuovi casi nell’isola Saint Marie, uno ... (optimagazine)

Torna Delitti in paradiso 13 su rai2, anticipazioni episodio 24 aprile: un omicidio in “corto circuito” - Torna il detective Neville Parker ( Ralf Little ), protagonista di Delitti in paradiso 13 con un nuovo episodio, in onda stasera 24 aprile. La tredicesima stagione ha debuttato su rai2 questo mese.optimagazine

Delitti in paradiso puntata Corto circuito: trama, cast e curiosità della fiction di Rai 2 - Delitti in paradiso Corto circuito. Nella puntata, Neville lavora per indagare sulla morte di un giovane elettricista.maridacaterini

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 24 aprile - 21.20 LA PUPA E IL SECCHIONE Appuntamento con Enrico Papi al timone della nuova edizione del reality. Con lui Paola Barale, Aldo Montano e la giornalista Candida Morvillo che giudicheranno le inedite ...repubblica