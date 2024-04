TongTong - la bambina robot creata con l’AI per le persone senza figli o anziane

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pensata per una Cina che invecchia e che vede dal 2022 un drastico crollo delle nascite,è la “con l’Intelligenza Artificiale sviluppata dal Beijing institute for general artificial intelligence (BigaI), con la quale si può interagire tramite display. Gli scienziati del Beijing institute for general artificial intelligence hanno creatocon un “sistema mentale e di valori di unadi 3 o 4 anni”, maè anche in grado di crescere e fare proprie le lezioni dell’esperienza. Nonostante sia ancora in fase iniziale,, che significa “ragazzina”, verrà presentata al più importante evento annuale cinese dedicato alle nuove tecnologie, il Zhongguancun Forum di Pechino, che si terrà dal 25 a 29 ...