Terremoto Spagna - moglie Sanchez indagata | possibili dimissioni

Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero , aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Joao Cancelo , buone notizie : gli esami escludono un problema al cuore Buone notizie per Joao Cancelo : gli esami escludono un problema di natura cardiaca per il calciatore ... (calcionews24)

Madrid, 24 aprile 2024 – Terremoto in Spagna . Il premier Pedro Sanchez annuncia che lunedì farà sapere se si dimetterà o meno in una inusuale lettera ai cittadini, nella quale ha parlato dell'inchiesta che coinvolge la moglie Begona Lopez, indagata per corruzione e traffico di influenze. "Devo ... (quotidiano)

