Terremoto a Reggio Emilia | nessun danno a persone o cose

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una lieve scossa didi magnitudo 2.4 è stata registrata questo pomeriggio alle 17:05 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con epicentro a Castellarano, in provincia di. La scossa, definita di bassa intensità, non ha causato danni ao strutture, ma è stata avvertita dalla popolazione locale. Gli abitanti di Prignano sulla Secchia, Baiso, Viano e Sassuolo, i Comuni più vicini all’epicentro, hanno riferito di aver avvertito lievi tremori e vibrazioni. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi, né si sono verificate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Questo evento sismico segue una scossa di magnitudo 3, avvenuta due settimane fa con epicentro a Vetto, anch’essa in provincia di. ...