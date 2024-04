Tennis - Jannik Sinner è pronto per Madrid | Sto cercando di capire meglio il mio gioco su terra battuta

(Di mercoledì 24 aprile 2024)si prepara per scendere in campo in occasione del MutuaOpen, masters 1000 che si disputa nella capitale spagnola e che si concluderà il 5 maggio. Dopo essere venuto a conoscenza del tabellone, che al primo turno lo vedrà affrontare uno tra Sonego e Gasquet, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Super, il canale ufficiale della federitaliana. Ecco quali sono state le sue parole.: “In passato qui ho fatto più fatica” Crediti foto:FacebookQueste dunque alcune delle dichiarazioni delta italiano: “Acercherò di lavorare tanto dal punto di vista fisico, in palestra. So che forse avrò qualche difficoltà in più, ma sono ...

Oggi scatta il primo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid : a scendere in campo sarà la parte bassa del tabellone, mentre la parte alta esordirà domani. Ciò vuol dire che l’iberico Carlos Alcaraz , numero 2 del tabellone, scenderà in campo venerdì, mentre Jannik ... (oasport)

Dopo Montecarlo e Barcellona, la stagione della terra rossa europea fa tappa a Madrid per il quarto Masters 1000 dell’anno. In assenza del numero 1 ATP Novak Djokovic, la prima testa di serie del seeding è Jannik Sinner ma sono numerosi i possibili candidati al titolo per un evento che si ... (oasport)

“Sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo molto in palestra. Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l’ambizione per andare a vincere quel torneo ”. Queste sono state le parole pronunciate da Jannik Sinner a Montecarlo riguardo al Masters 1000 di Madrid , al ... (ilfattoquotidiano)

