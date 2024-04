Supermercati aperti il 25 Aprile | l’elenco aggiornato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 222024 – Giovedì 25è l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo ed è una giornata festiva. Sono chiusi, dunque, tutti gli uffici pubblici, servizi quali banche, posta, scuole. In città e paesi lungo la Penisola si svolgono le celebrazioni istituzionali di commemorazione e le feste promosse da varie associazioni. Vediamo invece quali sono iche restanonel corso della giornata, spesso dedicata ad attività primaverili con famiglie ed amici, dal classico pranzo in casa, alla grigliata all'aperto, se le condizioni meteorologiche di questa primavera un po' fredda lo permettono. Il Gigantee Ipermercati: gli orari È solo uno il punto vendita de Il Gigante chiuso per il 252024 in Lombardia. Gli altri sono ...