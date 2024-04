Sugli eurobond e la Difesa comune c’è l’assist di Bankitalia E non è l’unico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laeuropea, da finanziare con debito, sarà un dossier che quasi certamente finirà sul tavolo della prossima Commissione europea, quella che verrà plasmata dalle urne del prossimo 8 e 9 giugno. Eppure, la politica si è già messa in movimento, cominciando a stringere il cerchio intorno a Bruxelles. C’è per esempio Mario Draghi, che in queste settimane sta limando il suo rapporto sulla competitività dell’Unione, prima di sottoporla all’attenzione del futuro governo comunitario e dei mercati, che come sempre hanno quasi l’ultima parola. L’ex premier italiano ed ex governatore della Bce, che in molti sognano successore di Ursula von der Leyen, teorizza infatti da tempo l’esigenza di un riarmo intelligente dell’Europa, unitamente a un rafforzamento degli approvvigionamenti energetici, così da non farsi trovare impreparati dinnanzi a nuovi, ...