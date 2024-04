Stellar Blade - la recensione | oltre le gambe c’è di più

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si è parlato e si parlerà a lungo di, l’action coreano “patrocinato” da Sony e quindi, per ora, in esclusiva su Playstation 5, console su cui lo abbiamo completato e su cui ci ha rapidamente conquistato. L’opera prima del director Kim Hyung Tae è stata infatti l’ennesima vittima di un insensato pregiudizio basato sulla “femminilità” del suo personaggio principale. Che a quanto pare, secondo una frangia del pubblico, stavolta non era “troppo poco sexy” come accaduto per Horizon Forbidden West e il prossimo Fable, ma tutto l’opposto. Intendiamoci, il gioco non è esente da difetti, ma annoverare fra questi l’avvenenza della protagonista Eve è un’ingiustizia bella e buona. “Personaggio sessista”, “ha un fisico irreale” (peccato che sia basato sullo scan 3D di una modella coreana), “non ci sarà sicuramente altroa una ...