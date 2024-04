(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale dinato per supportare iemergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Questi sei artisti sono iprotagonisti della playlist editoriale dedicata Radar Italia e beneficeranno di uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Questi sei artisti sono i nuovi ... (liberoquotidiano)

Gli artisti selezionati sono Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Questi sei artisti sono i nuovi protagonisti della ... (periodicodaily)

spotify lancia la quarta edizione di Radar, prima volta in live a Milano, per presentare sei nuovi artisti emergenti - Negli spazi di Arca Milano si è tenuta la quarta edizione di Radar, il programma globale di spotify nato per supportare i talenti emergenti.stream24.ilsole24ore

spotify presenta i nuovi talenti di 'Radar Italia' con un live esclusivo - Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, ...adnkronos

Spagna, il premier Sanchez valuta dimissioni per un’inchiesta preliminare sulla moglie - Una bufera giudiziaria rischia di abbattersi sul governo spagnolo. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato di volersi prendere un “periodo per riflettere” se “vale la pena” restare alla guida del Paese ...ilfattoquotidiano