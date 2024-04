Spazio orientamento lavoro Aiuto ai dipendenti Moreschi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I 54 lavoratori dellaVigevano, che tra poche settimane saranno licenziati a seguito della decisione della proprietà di trasferire altrove la produzione e dismettere la struttura di via Cararola, avranno un incontro individuale sabato dalle 10 alle 12 alla sala Franzoso della biblioteca Mastronardi di corso Cavour con il personale dello, che fornisce una serie di strumenti necessari alla ricerca del, in sinergia con il Centro per l’impiego di via Boldrini. L’iniziativa è stata promossa da Barbara Verza, presidente di Italia Viva Vigevano, che ha incontrato l’assessore Marzia Segù, che tra le deleghe ha quella alle politiche del, per avere un quadro esaustivo della situazione. L’intesa è stata di incontrare i ...