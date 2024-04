Spagnoli - il bomber simbolo della riscossa | Meritiamo la salvezz - ora l’ultimo sforzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Albertocon i suoi 15 gol realizzati finora in questa stagione, è la migliore immagine di quest’Ancona, in difficoltà per tutto il campionato, con tanti, troppi errori commessi in cabina di regia, ma a un passo dallaa diretta dopo le due vittorie consecutive contro Sestri e Pescara. C’è lui dietro a Shpendi del Cesena a quota 20, Morra del Rimini a 19 e Merola del Pescara a 16, insieme a GuerraJuventus Next Gen a quota 15: ildi Pordenone, rigenerato dalla cura Boscaglia, un gol e un assist contro il Sestri, due reti a Pescara, protagonista delle ultime due prove vincenti come di tutta la stagione. E’ stato intervistato da Area C di Sky e ha cominciato a parlare propriopartita vinta a Pescara: "Incredibili soddisfazioni per il derby vinto domenica – ha detto il ...