Sinner giocherà pure il torneo di Halle - potrebbe farlo da numero 1 ATP | “Sarà speciale”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il tennista italiano sarà in campo a giugno anche nelATP 500 di. Janniknell'annuncio ufficiale parla di "speciale per lui", eesserlo davvero perchégiocarlo da1.

Mina vagante o variabile impazzita ? Fate voi. Di sicuro, la curiosità sul conto di Rafael Nadal non manca. Il campione maiorchino lo si è lasciato a cavallo di due stagioni (2023-2024) in quel torneo di Brisbane, in cui l’asso nativo di Manacor sperava di dar via a un’annata meno problematica dal ... (oasport)

“Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros. Non parto con l’obiettivo di vincere il torneo. Se vinco uno o due incontri, sono soddisfatto”. Con queste parole si era espresso Jannik Sinner , parlando del prossimo torneo alla Caja Magica. Il secondo Masters1000 sulla ... (oasport)

Higuain non perde il vizio di vincere: trionfa nel paddle tennis a Miami - L'incontro si terrà oggi martedì 26 marzo non prima delle 20:00 ora italiana. In caso di vittoria, sinner potrebbe incrociare Arnaldi ai quarti.youmedia.fanpage

sinner, quando gioca a Madrid Oggi in campo cinque azzurri (anche Cocciaretto): orario e dove vedere i prossimi incontri - Atp Madrid, si comincia. Dopo il martedì dedicato solo alle donne, inizia ufficialmente oggi il Master 1000 spagnolo. Cinque gli italiani in campo nella giornata di mercoledì, in ...corriereadriatico

sinner, quando gioca a Madrid Oggi in campo cinque azzurri: orario e dove vedere i prossimi incontri - Atp Madrid, si comincia. Dopo il martedì dedicato solo alle donne, inizia ufficialmente oggi il Master 1000 spagnolo. Cinque gli italiani in campo nella giornata di mercoledì, in ...ilmessaggero