Settore giovanile Vittoria inutile per l’Under 16 con il Pescara Under 15 - sconfitta indolore a Cerignola

(Di mercoledì 24 aprile 2024) U 16: PERUGIA-5-1 PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (25’ st Cantalino), Bevanati, Tomassini (15’ st Pepe), Cesarini, Brunori, Merico (25’ st Mechelli), Bellali, Agnissan (25’ st Condac), Vanni, Fiorentini (15’ st Ciani). A disp. Galletti. All.: Pierpaolo Anelli RETI: 15’ pt, 38’ pt, 4’ st e 21’ st Merico (P), 16’ pt Vanni (P), 7’ st Quieti (Pes)16 di Anelli chiude il campionato con una5-1 contro ilanche seai fini della classifica visto che i biancorossi non ce l’hanno fatta a qualificarsi ai playoff. Non sono bastate cinque vittorie nelle ultime sei gare. Protagonista di giornata Merico che realizza una quaterna. Gioia personale anche per Vanni che segna il momentaneo 2-0. In classifica, Perugia che chiude il campionato a 41 punti. U 15 ...