Schmidt e l’aborto ma degli altri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra, Eike, intervistato dal programma radiofonico ‘Newsline/Tutti al voto!’ su Controradio ha espresso la sua contrarietà a legiferare sul. Quella delsecondo“è una questione molto molto personale. Da un punto di vista morale ognuno deve decidere per sé, è una decisione molto difficile. Capisco argomenti pro e contro – dice il candidato sindaco – ma alla fine è una decisione della potenziale mamma. Ci sono tanti casi dove sappiamo che la madre ha una malattia o c’è stato uno stupro, e allora una legislazione come è avvenuta in alcuni StatiStati Uniti mi trova fortemente contrario”. Eikecorre per la destra. Qualcuno glielo spieghi. L’aspirante sindaco abortista e ...