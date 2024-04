Saremo con voi Testate in piazza | l’adesione di tanti giornali

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il mondo dell’informazione a Milano per il 25 aprile. Oltre a Radio Popolare, che ha «accolto e fatto suo l’appello del manifesto, perché quest’anno sfili una manifestazione più grande del first appeared on il manifesto.

piazza Affari tonica, Ftse Mib…" - Le Borse europee confermano l'avvio positivo con Milano in testa e che allunga a +0,96% con il Ftse Mib che rivede quota 34mila punti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mez ...informazione

Calci e testate alla compagna fra le bancarelle di piazza dei Signori: commerciante interviene per difendere la donna - TREVISO – Violenta lite tra ex in piazza dei Signori domenica pomeriggio. Una coppia stava camminando con una bambina in braccio quando, ad un certo punto, il compagno ha colpito la ...ilgazzettino

Borsa: Milano tonica a +1,15% con Nexi e Tim di slancio - Le Borse europee confermano l'avvio positivo con Milano in testa e che allunga a +0,96% con il Ftse Mib che rivede quota 34mila punti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mez ...informazione