(Di mercoledì 24 aprile 2024), oggi, 24 aprile 2024, presso il Salone degli Stemmi di Palazzo Arcivescovile di, i primiorganizzati dall’Arcidiocesi di-Campagna-Acerno inal, iniziando dall’appuntamento del 14 maggio 2024, con il raduno dei fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi per un momento di preghiera e di riflessione sul tema della Speranza. A prendere la parola in occasione della conferenza stampa di questa mattina, dunque, l’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi e il Delegato Diocesano per il, Don Ugo De Rosa. “Ilha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento ...

Entrano nel vivo gli eventi organizzati dall’Arcidiocesi di Salerno -Campagna-Acerno in preparazione al Giubileo 2025 . In particolare, il 14 maggio 2024, al Palasport di Bellizzi, alle ore 19, è in programma il raduno dei fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi per un ... (zon)

salerno, giubileo 2025: presentati gli eventi in preparazione all’Anno Santo - i primi eventi organizzati dall’Arcidiocesi di salerno-Campagna-Acerno in preparazione al giubileo 2025, iniziando dall’appuntamento del 14 maggio 2024, con il raduno dei fedeli in rappresentanza di ...zon

giubileo 2025, attesi 8-10 mila pellegrini a salerno: presentati gli eventi - i primi eventi organizzati dall’Arcidiocesi di salerno-Campagna-Acerno in preparazione al giubileo 2025, iniziando dall’appuntamento del 14 maggio 2024, con il raduno dei fedeli in rappresentanza di ...salernotoday

giubileo 2025: Al via gli eventi per prepararsi all’Anno Santo: la conferenza stampa - Stampa Entrano nel vivo gli eventi organizzati dall’Arcidiocesi di salerno-Campagna-Acerno in preparazione al giubileo 2025. In particolare, il 14 maggio 2024, al Palasport di Bellizzi, alle ore 19, ...salernonotizie