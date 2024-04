Sale in auto dopo un caffè al bar | il mezzo va a fuoco - muore carbonizzato davanti a tutti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nella tragica mattinata di oggi, precisamente il 24 aprile, un’è stata ritrovata in fiamme in piazza Diaz a Carlentini, nel Siracusano. All’interno del veicolo, i soccorritori hanno purtroppo recuperato il corpo senza vita di Salvatore Nigro, un pensionato di 76 anni, morto. Secondo le prime ricostruzioni, Nigro aveva appena parcheggiato la sua Land Rover in piazza Diaz e era sceso per prendere unal bar. Pochi minutiessere risalito sulla sua, l’anziano sarebbe rimasto intrappolato all’interno, avvolto dalle fiamme che improvvisamente si sono sprigionate. Nonostante gli sforzi dei vigili deldi Lentini, giunti sul posto, non è stato possibile salvare l’uomo, che è stato dichiarato morto sul posto. La procura di Siracusa ha aperto ...

Un’ auto ha colpito in pieno tre pedoni a Gerusalemme durante un presunto l’attacco terroristico avvenuto in via Tchelet Mordechai e in via Yirmiyahu. Subito dopo l’attacco, i due aggressori si sono dati alla fuga , ma hanno lasciato dietro di loro l’arma improvvisata che la polizia israeliana ... (ilgiornaleditalia)

I fatti sono avvenuti in Moldavia. La vittima si chiamava Ana-Maria Guja ed era una studentessa universitaria. Scomparsa lo scorso 12 aprile, il corpo senza vita è stato trovato in una fossa, coperto da rami, non lontano da Chisinau. Fermato un ex agente 45enne.Continua a leggere (fanpage)

Un 76enne è morto i seguito a un incendio che ha avvolto la sua auto . Secondo quanto ricostruito, l'uomo era salito sulla sua Land Rover dopo essere Torna to dal bar in piazza Diaz, a Carlentini. La vettura ha poi preso fuoco .Continua a leggere (fanpage)

Geely's Radar auto puts RADAR Horizon model onto market - Shanghai (Gasgoo)- On April 23, the RADAR Horizon, the new model under Geely's high-end new energy outdoors lifestyle vehicle brand, Radar auto ("RADAR"), officially went on sale with guidance prices ...news.metal

Torna dal bar e sale in auto per ripartire, la macchina prende fuoco: conducente muore carbonizzato - Un 76enne è morto i seguito a un incendio che ha avvolto la sua auto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era salito sulla sua Land Rover dopo essere tornato dal bar in piazza Diaz, a Carlentini. La ...fanpage

Crescita a doppia cifra anche in febbraio per l'auto usata: +13,1% - Anche il mese di febbraio conferma una crescita a doppia cifra per il mercato delle auto usate (con dati in attesa di consolidamento): +13,1% nel mese a 464.210 trasferimenti di proprietà rispetto ai ...ansa