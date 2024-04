Roma - il fattore De Rossi per Chiesa e il destino incrociato con Lukaku

Daniele De Rossi sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma lui ha in mente altri progetti per il suo futuro. Dopo tre anni di servizio, lo scorso 3 febbraio si è conclusa l’esperienza in giallorosso del direttore sportivo portoghese Tiago Pinto. Di conseguenza, la società della Roma ... (rompipallone)

La Roma vuole Chiesa e De Rossi si sarebbe mosso in prima linea per convincere l’esterno della Juve a una nuova avventura La Roma vuole Chiesa e De Rossi si sarebbe mosso in prima linea per convincere l’esterno della Juve a una nuova avventura. Il tecnico, infatti, avrebbe avuto un contatto ... (calcionews24)