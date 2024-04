Ripagato per la sofferenza - scudetto con l' Inter speciale Calhanoglu si prende la rivincita sul Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due anni fa il “tradimento” algli portò l'odio dei tifosi rossonero e in particolare quello di Zlatan Ibrahimovic, che quando esultò per la vittoria dello, a bordo del bus scoperto, impugnò un microfono e aizzò la folla urlando "mandategli un messaggio” (di insulti). Adesso però, dopo la vittoria del 20°nel derby, è il turco che ha rispedito tutto al mittente. Ha goduto per il trionfo in campionato (è il primo della carriera), ma non si è lasciato avvelenare dai commenti di rancore della sua ex squadra. E a Il Giornale ha parlato di una vittoria “che per me è stata una grande”, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.e i suoi compagni hanno zittito in campo ile i suoi tifosi, ghiacciati per aver ceduto uno ...