Rama contro Report - Rai | Nessuna telefonata furiosa premier Albania a Corsini

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Il direttore dell’Approfondimento Paoloci ha comunicato di essere stato raggiunto telefonicamente dal Primo Ministro albanese Edi. In quello che ci viene trasferito come breve e cordiale colloquio ilalbanese ha preannunciato al direttore l’invio di una lettera con la richiesta di precisazioni e chiarimenti sulla puntata della trasmissione ''.

L’ultimo episodio di “ Report ” scatena una polemica senza precedenti, suscitando l’ira del primo ministro albanese , Edi Rama . Quest’ultimo, in una vibrante dichiarazione su X, attacca aspramente il programma condotto da Sigfrido Ranucci, definendolo “un ulteriore passo falso di Rai Tre”. Rama si ... (thesocialpost)

“Chi si somiglia, si piglia”, recita l’adagio popolare. E in questo caso ben si adatta all’amicizia, al di là dei rapporti di affare, che lega il premier albanese , Edi Rama , alla nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’arroganza e la protervia con cui Rama si è scagliato contro la ... (lanotiziagiornale)

rama insiste contro Report. Poi telefona a Corsini - 'Ho chiamato per esporre una bugia, non per lamentarni'. Bonelli: la Rai è commissariata dal duo rama-Meloni (ANSA) ...ansa

