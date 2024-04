Prevenzione | il 45% dei milanesi fa pochi controlli per i tempi d’attesa

Quattro mattinate per la prevenzione con l’ASST Rhodense - L’ASST Rhodense ha organizzato per i giorni 4, 5, 11 e 12 maggio quattro mattinate dedicate alla prevenzione, dalle 9.30 alle 13.00, rispettivamente in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bollate, in ...legnanonews

Seminario Osce a Vienna su tratta di bambini in conflitti armati - Le misure di prevenzione e contrasto alla tratta dei bambini nei contesti di guerra sono state al centro del seminario organizzato dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Organizzazione per la Cooperaz ...ansa

Platinette testimonial di Alice per la prevenzione dell'ictus - Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) - 'Era marzo 2023, mi trovavo a casa dove mi stavo preparando per un musical, quando non sono più riuscito ...notizie.tiscali