Precipita da un tetto mentre è al lavoro in provincia di Latina | non ce l’ha fatta Gheorghe Aveva 51 anni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 E’ morto dopo due settimane di agonia.Breahna, un operaio edile romeno di 51, è deceduto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Dettagli dell’Incidente Il fatale incidente è accaduto nella mattinata del 8 aprile, quandoè caduto da un’altezza di nove metrilavorava alla copertura di un capannone situato in via Carrara, nella zona diScalo. Le sue condizioni erano state subito riconosciute come disperate, motivo per il quale era stato immediatamente trasportato all’ospedale di Roma. Conseguenze e Implicazioni La notizia della morte dell’operaio è stata comunicata il lunedì sera dai medici del San Camillo, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Questo ...