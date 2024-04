Prato - concerto con Ginevra Di Marco in memoria di Beppe Fenoglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 - Il 27 aprile alle ore 21 va in scena al Garibaldi Milleventi “parla, consolante - dedica a” conDi, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori Ilè proposto da Fonderia Cultart e Il Garibaldi, in collaborazione con il Comune dinel calendario degli eventi in occasione del 25 aprile. Il ritorno diDie insieme a lei, i compagni di una vita, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori alla chitarra classica, allo tzouras e all’elettronica. In questo nuovo appuntamento propone undal titolo “parla, consolante. Dedica a...