Percorsi abilitanti docenti - i costi vengono confermati | tetto massimo è di 2500 euro

Mario Pittoni , responsabile scuola della Lega, ha espresso la sua soddisfazione su Facebook per l'avvio dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento per tutte le categorie, senza test d'ingresso. Un obiettivo che la Lega si era prefissata e che finalmente si concretizza con la pubblicazione ... (orizzontescuola)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato la disponibilità di 51.753 posti per i Percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento (TFA) per l'anno accademico 2023-2024. Questi Percorsi sono rivolti a coloro che desiderano diventare docenti di ruolo nelle scuole ... (orizzontescuola)

UNA SCUOLA PER SUDDITI, di Lucio Garofalo - Leggi anche: percorsi abilitanti per docenti: ecco i posti autorizzati per ogni ateneo e la riserva del 45% per triennalisti e vincitori del concorso straordinario BIS Malgrado la presunta obiettività ...informazionescuola

LUOGHI | Arrivano le guide Museo per Tutti di Pompei, altro tassello per implementare la fruizione dell’antica città - LUOGHI | Arrivano le guide Museo per Tutti di Pompei, altro tassello per implementare la fruizione dell’antica città ...turismoitalianews

Pittoni (Lega) esulta per l’avvio dei percorsi abilitanti: “Dopo un’attesa decennale corsi formativi per tutti e senza test di ingresso” - Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, ha espresso la sua soddisfazione su Facebook per l'avvio dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento per tutte le categorie, senza test d'ingresso ...orizzontescuola