Per Ponti 16 milioni di partenze e 5 miliardi di spesa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNé il caro-prezzi sempre in agguato, né il meteo ballerino scoraggiano gli italiani pronti alle vacanze deiprimaverili. E nemmeno tragedie ben più serie, come le due guerre in corso. Oggi arrivano le ultime previsioni – Confcommercio parla di 16in viaggio con 5,5die Cna, più ottimista, di 17con 22di pernottamenti e unadi 8– ma anche nei giorni scorsi gli operatori vedevano rosa. Certo il tempo potrebbe essere un fastidio. Nelle prossime ore al Sud le temperature caleranno di almeno 10 gradi – secondo le previsioni di www.iLMeteo.it – le precipitazioni bagneranno in modo diffuso le regioni centrali, il Nord-Est in particolare l’Emilia Romagna ed il Sud ...