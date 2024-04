Passeggiate urbanistiche e incontri aperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Continuano glialla cittadinanza, per raccogliere indicazioni in vista della stesura del nuovo Piano di governo del territorio. Nel terzo, alla Sala dell’Affresco del Castello, si è dibattuto del progetto Vigevano Inc., che si propone di realizzare servizi innovativi, a sostegno della popolazione più fragile. L’idea del sindaco Andrea Ceffa (nella foto) è che dal confronto possano nascere le basi per creare una città più inclusiva. Durante l’incontro è stata presentata l’iniziativa “I paesaggi del cuore“ che ha lo scopo di raccogliere materiale fotografico utile a identificare i luoghi identitari dei cittadini per costruire la Carta condivisa del paesaggio. Gli scatti di luoghi considerati di particolare valore storico, paesaggistico o sociale possono essere caricati al link www.comune.vigevano.pv.it/uffici/i-paesaggi-del-cuore/. ...