Paracadutista morto a 32 anni nel sonno - la fidanzata | Un sussulto mentre dormiv - così se n’è andato il mioDavide

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «Cieli Blu Davide, Folgore!». Questo il saluto che l’intera comunità di guastatori paracadutisti ha rivolto a Davide Dalla Pria, il trentaduenne padovano che nella notte di domenica 21 aprile si è spento nel. “Degli strani movimenti, come sussulti, durante il. Il tentativo di rianimarlo, i soccorsi, l’angoscia nel vedere che ormai non c’era più nulla da fare”. A chiamare i soccorsi laSofia Borghesan, con la quale il giovane stava passando la notte nella loro nuova casa in provincia di Padova. Una morte avvolta nel mistero: sono infatti ancora tutte aperte le piste per capire le cause della scomparsa del caporal maggiore capo e a dare ulteriori risposte sarà l’eventuale autopsia, disposta probabilmente nei prossimi giorni. Oltre alla, Davide lascia i genitori Lorenzina e Giuseppe e la ...