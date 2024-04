Pandoro Ferragni-Balocco - per il giudice ci fu una pratica commerciale scorretta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La campagna di comunicazione per il“Pink Christmas”, griffato dall’influencer Chiara, ha ingannato i consumatori. Questa la conclusione alla quale è giunta ladella prima sezione del Tribunale civile di Torino, Gabriella Ratti, che ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni di consumatori Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi. La sentenza, secondo quanto riporta l’Ansa, riconosce nell’azione dell’industria dolciaria piemontese, che ha sede a Fossano (Cuneo), una “” in violazione del Codice del consumo, in merito alla campagna di beneficenza legata al dolce, con proventi destinati all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La sentenza – secondo le associazioni di consumatori – “apre la porta ai ...