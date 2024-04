Oroscopo Maggio | Acquario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Non mollate proprio ora: Sole e Venere per tutti, Giove e Urano per la terza decade si accaniscono dal Toro e dal 15 arriva anche Mercurio. Nemmeno il tempo di gioire per una conquista ed ecco un nuovo test. La vita mette in discussione la tenuta dei vostri progetti; respirate, riflettete e se siete convinti voi, non battete ciglio. Gli ultimi dieci giorni segnano una svolta: superfavorita, la prima decade corre dritta verso un futuro piu? roseo, a partire da un presente vivace e pieno di risorse nel cuore e nella professione, tanto piu? se creativa o ispirata dai propri talenti innati. La seconda decade trova pace e la terza abbandona una zavorra e sale sulla scialuppa di salvataggio: Giove in Gemelli