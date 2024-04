Oppenheimer - arriva in prima visione | dove vederlo?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In onda lunedì 29 aprile alle 21:15 Il film vincitore di più premi Oscar 2024,inTV su Sky:, in onda lunedì 29 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Poi alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Scritto e diretto da Christopher Nolan,è un thriller epico. Il film è tratto dal libro vincitore del Premio Pulitzer Robert– Il Padre della Bomba Atomica di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Racconta la vita e il lascito del fisico teorico J. Robert, il cui epocale lavoro come direttore del Progetto Manhattan al laboratorio di Los Alamos, ha portato alla creazione dellabomba atomica. Leggi anche: ...