Olympiacos-Milan - Malaspina | Siamo entrati nella stori - ma ora …

Milan Primavera, malaspina post finale persa di Youth League: «Episodi dalla loro parte, ora dobbiamo pensare a…» - Giroud ha sciolto le riserve: sarà addio al calciomercato Milan. Tutto fatto per il passaggio a fine stagione ai Los ...milannews24

Milan Primavera: che beffa in finalissima, 0-3 contro l’Olympiacos - Serata da dimenticare quella del Milan Primavera che ieri sera è scesa in campo per l'attesissima finale di Youth League ...ilmilanista

Milan travolto! Incassa tre gol in 7' dall'Olympiacos, la Youth League va in Grecia - Decidono le reti di Mouzakitis, Papakanellos e Bakoulas tra il 59' e il 66'. Brutta gara da parte dei rossoneri, che restano comunque la prima squadra italiana ad aver centrato la finale di questa com ...gazzetta