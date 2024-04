NOW PauseeRewind | controllo totale per i canali sportivi in Diretta Streaming

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gli abbonati a NOW, la piattaformadi Sky Italia, hanno ora a disposizione una nuova funzionalità che renderà la loro esperienza di visione ancora più completa ed emozionante. Si tratta di Pause&Rewind, una caratteristica innovativa che consente di mettere in pausa e tornare indietro fino a due ore nelle trasmissioni deiin.Questa aggiunta significativa è stata resa disponibile su NOW a partire dal 23 aprile 2024. Ma non è tutto: l'annuncio coincide con la notizia dei nuovi prezzi per il Pass Sport, che entreranno in vigore il 1° luglio 2024. Questo aggiornamento rappresenta un passo ulteriore nell'impegno di NOW a offrire ai suoi abbonati le migliori esperienze di visione possibili.La nuova funzionalità Pause&Rewind si aggiunge agli altri servizi ...