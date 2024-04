‘Neonazista nell’anima’ è un’interpretazione psicologica per me | cosa penso del caso Meloni-Canfora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Definire qualcuno “neonazista nell’anima” a mio avviso è, a tutti gli effetti,. Non si bolla con questa frase un comportamento o una persona come neonazista, ma si afferma che, anche senza rendersene completamente conto, i suoi discorsi, gli atteggiamenti, la postura e le decisioni fanno trasparire un sottofondo nascosto. In psicologia l’interpretazione riguarda soprattutto la branca psicoanalitica. Si tratta di un tentativo che il terapeuta attua di trasformare nel paziente qualdi inconscio in conscio. Attraverso l’atto interpretativo si rende evidente al paziente quali siano le sue pulsioni profonde, nascoste, di cui lui non ha coscienza, per fare in modo che possa accettarle a livello cosciente e liberarsene. Quando insegnavo agli specializzandi in psichiatria paragonavo questo atto all’attività ...