Napoli - novità dall’allenamento | ancora a parte un azzurro

Il Napoli si prepara ad una mini Rivoluzione in vista della prossima stagione. I cambia menti potrebbero riguardare anche l’organigramma della società azzurra. La stagione in corso del Napoli ha certamente deluso le aspettative. A un solo anno di distanza, il club azzurro ha già perso il tricolore ... (spazionapoli)

Dopo la gara contro l’Empoli, il Napoli ospiterà al Maradona la Roma. I giallorossi devono valutare le condizioni di Lukaku in vista del big match della 34ª giornata di Serie A. Napoli e Roma saranno impegnati rispettivamente contro Empoli e Bologna in questa 33ª giornata di Serie A, per poi ... (spazionapoli)