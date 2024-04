Mortara - ladri ancora in azione da Agrizoo | secondo furto in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(Pavia), 24 aprile 2024 – Hanno forzato una porta antipanico e sono entrati all'interno del punto vendita. E’ stato derubato così la notte scorsa il negozio per animalidi Strada Pavese a. Ici hanno riprovato, già nella notte tra venerdì e sabato, infatti, erano entrati e avevano rubato circa 300 euro di fondo cassa. Adi distanza sono tornati e hanno portato via 2.800 euro in contanti. L’effrè stata scoperta dagli addetti quando sono arrivati in negozio per aprirlo al pubblico. A quel punto hanno potuto soltanto denunciare quanto accaduto ai carabinieri che stanno indagando.