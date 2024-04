Monaco-Fenerbahce - Eurolega Playoff Gara 1 | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Terminata la fase di campionato con il maxi girone che ha promosso le prime squadre, il quadro si è ufficialmente completato dopo le forche caudine dei play-in che hanno formato questo tabellone così emozionante. Le avversarie giocheranno una contro l’altra, in base agli accoppiamenti, e in questo turno si giocherà al meglio delle cinque gare per sopravanzare alla tornata successiva eliminando, contestualmente, l’avversaria di questidell’basket 2023/24. Dopo aver assistito alle prime partite nel martedì di ieri, ecco altri due incontri in questo mercoledì sera così vibrante. Una delle sfide in campo sarà1 di questa serie: ecco tutto quello che c’è da sapere con le, il momento delle due squadre e dove sarà possibile assistere in tv al ...