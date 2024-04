Mitsubishi ASX 2024 | il debutto in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Debutta inASX, un SUV compatto completamente rinnovato nel design e con tre diverse tipologie di motorizzazione Dopo il successo della Colt nel 2023, l’azienda giapponese torna sul mercatono con la nuovaASX. Questo nuovo SUV compatto è pronto ad affrontare le sfide della mobilità moderna. Disponibile in tre motorizzazioni, la nuova ASX si distingue per un design rinnovato, interni spaziosi e confortevoli e una dotazione tecnologica di ultima generazione. Prodotto in Spagna nello stabilimento di Valladolid, il SUV condivide la piattaforma CMF-B con la sua gemella Renault Captur e vanta una garanzia di 5 anni. Rispetto al modello precedente, la nuova ASX vanta dimensioni aumentate e un frontale più aggressivo. Ciò che le caratterizza è ...