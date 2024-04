Milan - Paolo Scaroni attacca Paolo Maldini | forse non sta vivendo benissimo il presente…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le parole del presidente delsull’ex difensore e dirigente rossonero: gli auguro una vita ricca di soddisfazione L’addio dialnon è stato quello che i tifosi avrebbero sperato. L’ex difensore e capitano rossonero, infatti, dopo essere diventato dirigente non ha lasciato il club in ottimi rapporti, tanto da aver fatto più volte dei commenti che non hanno fatto piacere alla nuova dirigenza del Diavolo. Intervenuto a margine de Il Foglio Sportivo, il presidente delparlando diha detto: Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta ...