Medicina - stop al numero chiuso | adottato il testo base al Senat - cosa cambia ora Bernini | Formeremo 30mila nuovi medici

Lo ha deciso una commissione del Senato. L'iscrizione al primo semestre sarà libera, ma per accedere al secondo occorre superare tutti gli esami delle cosiddette discipline qualificanti. Altrimenti si dovrà cambiare corso (wired)

Unanimità sul testo base che prevede il superamento del numero chiuso a Medicina . È un primo passo, quello compiuto oggi al Senato , del l’iter per cambiare le regole di accesso alla facoltà. La decisione è arrivata in seno al comitato ristretto della commissione Istruzione. «È stato un lavoro ... (open.online)

" stop al numero chiuso a Medicina . L'odioso sistema che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più!" Lo annuncia il presidente della Commissione istruzione del Senato , Roberto Marti (Lega). L'articolo Medicina , verso lo stop al numero chiuso. Al Senato via libera al testo base sembra ... (orizzontescuola)

Test medicina: abolizione numero chiuso - Test medicina: il numero chiuso verso l'abolizione. Ecco le importanti news sul test e gli effetti sulle prove del 2024 ...studenti

Università, stop al numero chiuso in Medicina: il Senato adotta il testo base - Unanimità sul testo base che prevede il superamento del numero chiuso a Medicina. È un primo passo, quello compiuto oggi al Senato, dell’iter per cambiare le regole di accesso alla facoltà. La ...informazione

