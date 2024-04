Medicina senza test di ammissione - le ragioni del no | Così sforneremo disoccupati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2025 – “Inutili idi? Ma nemmeno per sogno. Spalancare le porte a tutti sarebbe un disastro”, ha pochi dubbi Giammaria Liuzzi, classe 1988, responsabile nazionale Anaao Giovani, la nuova leva dei medici ospedalieri. Dottore, perché impedire a tante matricole di frequentare l’università? “Se c’è und’ingresso iniquo, questo va riformato ma resta valido. Leggendo ilo approvato si vede che il numero chiuso è rimasto, la prova di accesso è posticipata di 6 mesi, si va a scimmiottare il modello francese dove tutti possono iscriversi ma arriva poi la selezione, e ci sono comunque criticità tanto che a Parigi stanno già pensando di cambiare”. Queisono un terno al lotto, con domande astruse, errori materiali, una valanga di ...

F1, dopo il primo giorno di test in Bahrain è arriva ta l’ammissione pazzesca di Charles Leclerc : tifosi spiazzati dalle sue parole. dopo un lunghissimo inverno è ufficialmente cominciato il 2024 in Formula 1. I team, nella giornata di oggi, sono scesi in pista in Bahrain per il primo giorno dei ... (sportnews.eu)

Cambia da quest’anno il concorso di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’ Università Cattolica : il test si svolgerà in due turni - il primo venerdì 1 e sabato 2 marzo (iscrizioni chiuse), il secondo dal 18 al 20 ... (gazzettadelsud)

Medicina, stop al numero chiuso: i test ancora nel 2024. Ecco come iscriversi dal 2025: semestri e requisiti, la guida - I test di ammissione si svolgeranno, come già stabilito, nei mesi di maggio e luglio 2024. Gli aspiranti studenti avranno l’opportunità di partecipare a entrambe le sessioni di esame (sarà preso in ...ilmessaggero

Medicina, via il numero chiuso: iscrizione libera/ Come cambia accesso 2025: selezione nel secondo semestre - Medicina, iscrizione libera dal 2025, addio numero chiuso e test d'ingresso. Come cambia accesso: selezione nel 2° semestre con esami, forse quiz nazionale ...ilsussidiario

Medicina, stop al numero chiuso: adottato il testo base al Senato, cosa cambia ora. Bernini: «Formeremo 30mila nuovi medici» - Stop al numero chiuso a Medicina. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all'unanimità il testo base «per dire basta al numero ...ilmessaggero