Medicina - addio al test d’ingresso | esame di sbarramento dopo un semestre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In una significativa seduta del Senato, il comitato ristretto della commissione Istruzione ha approvato all’unanimità uno base che prevede il superamento del numero chiuso per le facoltà di, Odontoiatria e Veterinaria. Questo cambio radicale nelle regole di accesso agli studi universitari segna un primo passo decisivo verso una riforma attesa da lungo tempo e promette di aprire nuove opportunità per gli studenti italiani. Il presidente della commissione, il senatore leghista Roberto Marti, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importante convergenza tra tutte le forze politiche: “L’odioso numero chiuso che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più. Un impegno che la Lega aveva preso in campagna elettorale”. Marti ha evidenziato l’importanza di questo passaggio come stimolo per la sua ...