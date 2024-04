Marra al Meazza il 25 giugno 2025 Show a quota 5

(Di mercoledì 24 aprile 2024) E siamo a cinque concerti allo stadio di San Siro. E manca ancora più di un anno all’estate del. Il rappercash (nella foto) annuncia il suo primo tour negli stadi, “Stadi“ e spunta anche una data al “Giuseppe“: il 25, praticamente già a un passo dal “sold out“. Le altre quattro date della prossima estate? Il primo a fissarealla Scala del calcio per ilè stato Marco Mengoni, che si esibirà il 13 e 14 luglio. Poi si sono aggiunte altre due date, 10 e 11, questa volta dei Pinguini Tattici Nucleari. E siamo a cinque. Non finisce qui. M-I Stadio (la società che gestisce ilcontrollata da Milan e Inter) e i promoter ...

Milano, 26 mar. (askanews) – I Pinguini Tattici Nucleari annunciano Hello World – Tour Stadi 2025 . Dopo un en plein di sold out per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE), la band dei record si prepara a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli Stadi . Nove le ... (ildenaro)

Marracash negli stadi . No, non è un dubbio. E' una certezza. Marracash sta per annunciare le date di un tour che lo porterà negli stadi nel 2025 . "Il primo tour negli stadi di Marracash " recita il claim sui cartelloni pubblicitari apparsi in diverse zone di Milano e in alcune stazioni delle ... (quotidiano)

Marracash ha dato l'annuncio ufficiale: quella del 2025 sarà l'estate di 'Marra negli stadi '. Il "Principe di Barona e non di Bel Air" ha dato corpo a quelle che fino a poche ore prima erano soltanto suggestioni: il suo primo tour negli stadi . Non è la prima volta in cui un rapper italiano fa ... (quotidiano)

