Mai chiesto a Napolitano se fosse antistalinista? Lucetta Scaraffia inchioda la sinistra sul fascismo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Hanno maial Presidentedi dichiararsi?". Siamo alle solite: anon riescono a fare i conti con il proprio passato e per nasconderlo si rispolvera il mantra classico. "Ma illo abbiamo avuto in casa". Copione classico, andato in scena per l'ennesima volta anche a Quarta Repubblica, su Rete 4. Con il caso Scurati che continua a tenere banco in vista del 25 aprile, in Italia lasi è buttata di nuovo sull'allarmecome tema da spendere per la prossima campagna elettorale per le europee. Ma se, fra un allarme democratico e un ritorno delle camice nere, qualcuno prova a sollevare interrogativi sul rapporto fra lae l'Unione Sovietica di Stalin, apriti cielo. Intervenuta durante ...