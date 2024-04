Macron sonda i leader dell’Ue per avere Draghi alla guida della Commissione | Chigi e l’Eliseo smentiscono l’indiscrezione di Bloomberg

"Il presidente francese Emmanuel Macron è in contatto con i suoi omologhi europei, tra cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni, sulla possibilità di avere un tecnico alla guida della Commissione Ue, come l'ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ". E' quanto scrive Bloomberg , ... (quotidiano)

In un video diffuso dal suo ufficio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che «c’è una data per l’ingresso a Rafah», ribadendo che l’operazione è necessaria per la «vittoria totale su Hamas». Le sue parole sono arrivate ??mentre i colloqui sullo scambio di ostaggi e prigionieri ... (linkiesta)