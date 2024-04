Lords of the Fallen - l’update Master of Fate aggiunge gli attesi modificatori

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il supporto post-lancio diof thecontinua con l’aggiornamentoof, uno dei più grandi pubblicati finora, che introduce diverse novità. Questo update include gli Advanced Game Modifier Options, ovvero un sistema diche permette di impostare nuove opzioni durante il playthrough per aumentare la sfida. Tra le opzioni disponibili troviamo Ironman, dove ogni morte durante la run cancella qualsiasi progresso effettuato. Randomized Enemies, che permette ai nemici possono apparire in qualsiasi luogo e momento e Randomized Loot che invece consente di trovare qualsiasi tipo di bottino in qualsiasi situazione e parte della mappa. Tuttavia, nonostante siano pensati per essere randomici, i boss e gli oggetti fondamentali per avanzare non compariranno casualmente. Mentre il team ...

